Гранат высказался о матче «Спартак» - «Динамо»

Экс-футболист московского «Динамо» Владимир Гранат поделился соображениями по матчу между «бело-голубыми» и «Спартаком» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги.

«В матче не вижу явного фаворита, потому что это дерби, где игра идёт по-другому. Но «Динамо» в последних матчах вымучивало победы, а «Спартак» побеждал довольно уверенно», - передает слова Граната «Чемпионат».

Дерби «Спартак» - «Динамо» состоится сегодня, 22 сентября, начало запланировано в 16:30 по московскому времени. В преддверии поединка хозяева располагаются на пятой строчке, а гости занимают четвертое место.