Гришин назвал счёт, которого точно не будет в дерби «Спартак» - «Динамо»

Российский специалист Александр Гришин поделился мыслями о центральном матче девятого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо».

«Будет хороший матч между «Спартаком» и «Динамо», потому что обе команды играют в атаку. Я жду красивого футбола и много голов - точно не будет нулевой ничьей», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

Матч «Спартака» и «Динамо» пройдет на московском стадионе «Лукойл Арена» сегодня, 22 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по местному времени. В преддверии игры «красно-белые» занимают пятое место, а «бело-голубые» - четвертое.