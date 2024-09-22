Канищев: «Соболев не дотягивает до уровня «Зенита»

Бывший футболист Александр Канищев поделился мнением об игре экс-нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в петербургском «Зените».
«Для Соболева играть в «Зените» - абсолютно не его уровень, не дотягивает. Это странный трансфер. Видно, что он совсем не вписывается в команду и её рисунок игры», - передает слова Канищева «Чемпионат».
Напомним, что Соболев пополнил ряды петербургского коллектива минувшим летом. 27-летний центрфорвард подписал с «сине-бело-голубыми» трехлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.
Бан пользователя