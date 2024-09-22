Бубнов: «У «Зенита» получился тяжёлый матч из-за Семака»

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о вчерашнем поединке между петербургским «Зенитом» и воронежским «Факелом» в рамках девятого тура чемпионата России.
«Должны были выигрывать, преимущество всё равно сумасшедшее имели после того, как перестроились. Но матч получился тяжелый. В этом виноват Семак, который создал экспериментами такую ситуацию», - передает слова эксперта Sportbox.
Напомним, что матч состоялся на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Сине-бело-голубые» отпраздновали волевую победу со счетом 3:1.
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