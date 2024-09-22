Прогноз на матч «Ростов» - «Динамо» Махачкала от Бубнова

В рамках девятого тура чемпионата России «Ростов» на домашнем стадионе примет махачкалинское «Динамо». Об этом поединке поделился мыслями бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов.

«3:1. Как бы ни упирались махачкалинцы, им будет тяжело. «Ростов» уверенно играет на домашнем поле. Карпин не позволит отнестись к соперникам с недооценкой, поэтому хозяева выглядят предпочтительнее», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.

В преддверии матча «Ростов» с 11 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Что касается «Динамо», то махачкалинцы девятью баллами располагаются на девятой строчке.