Бубнов рассказал, кто победит в матче «Химки» - «Оренбург»

Футбольный аналитик Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между подмосковными «Химками» и «Оренбургом» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги.

«2:1. Преимущество домашнего поля может помочь хозяевам победить. У подмосковных футболистов должен быть запредельный настрой после неудачи в Кубке страны», - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч «Химок» и «Оренбурга» состоится сегодня, 22 сентября, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени. В преддверии поединка хозяева занимают 14-е место в турнирной таблице, а гости находятся на 13-й строчке.