Эдуард Мор прокомментировал победу «Зенита» над «Факелом»

Бывший игрок столичного «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор поделился мыслями о поединке между петербургским «Зенитом» и воронежским «Факелом» в рамках девятого тура чемпионата России.

«Игра у «Зенита» в первом тайме не получилась. «Факел» вышел на эту игру с максимальным настроем. Мало у кого были сомнения, что «Зенит» после перерыва преобразится. Заслуженная победа», - высказался Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Подопечные Сергея Семака отпраздновали волевую победу со счетом 3:1.