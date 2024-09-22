Смольников: «Получится у Соболева в «Зените» или нет - зависит только от него»

Экс-футболист сборной России Игорь Смольников высказался относительно перехода нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в петербургский «Зенит».
«Для футболиста самое главное - показывать свою игру, радовать болельщиков, добиваться результата вместе с командой. А получится у Соболева или нет - зависит только от него», - передает слова Смольникова «Спорт День за Днем».
Напомним, что Соболев перешел в петербургский коллектив из московского «Спартака» минувшим летом. Александр заключил с «сине-бело-голубыми» трехлетний трудовой договор, рассчитанный на три года.
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