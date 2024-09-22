Колосков: «Спартак» - «Динамо» - это самый главный наш матч»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о поединке девятого тура чемпионата России между московскими «Спартаком» и «Динамо».
«Спартак» - «Динамо» - это самый главный наш матч. Обе команды играют в хороший футбол. Для меня фаворита нет. У нас даже если играют команды с первого или 16-го места, то фаворита нет, а тут тем более», - передает Legalbet слова Колоскова.
Поединок «Спартака» против «Динамо» состоится сегодня, 22 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В преддверии этого матча хозяева занимают пятое место в таблице, а гости – четвертое.
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