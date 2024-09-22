Колосков: «Спартак» - «Динамо» - это самый главный наш матч»

«Спартак» - «Динамо» - это самый главный наш матч. Обе команды играют в хороший футбол. Для меня фаворита нет. У нас даже если играют команды с первого или 16-го места, то фаворита нет, а тут тем более», - передает Legalbet слова Колоскова.