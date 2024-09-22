Гойкович объяснил, почему покинул Россию

Защитник Ренато Гойкович, выступающий за «Маккаби» Петах-Тикву, высказался о своем уходе из чемпионата России.
«Честно, не получил ни одного предложения. Может, и велись какие-то разговоры, но ничего конкретного. Да, если честно, меня это удивило. Я ожидал как минимум пару предложений из России», - передает слова Гойковича «РБ Спорт».
Напомним, что защитник выступал в российском чемпионате за «Оренбург» с 2020 по 2024 год. В общей сложности Гойкович сыграл 99 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
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