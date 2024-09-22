Селюк поддержал слова Глушенкова о сборной России

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал резонансные слова полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России. Футболист заявил, что ему интереснее тренироваться в петербургском клубе, нежели играть против Вьетнама.
«Он сказал правду. Игры с Вьетнамом и Кубой со спортивной точки зрения ценности не представляют, а наоборот выхолащивают футболистов лететь черт знает куда. В словах Глушенкова ничего такого нет», - поделился мнением Селюк в интервью «Спорт день за днём».
В нынешнем сезоне чемпионата России Глушенков провел шесть поединков. 25-летний полузащитник записал на свой счет семь забитых мячей и одну голевую передачу.
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