Селюк поддержал слова Глушенкова о сборной России

«Он сказал правду. Игры с Вьетнамом и Кубой со спортивной точки зрения ценности не представляют, а наоборот выхолащивают футболистов лететь черт знает куда. В словах Глушенкова ничего такого нет», - поделился мнением Селюк в интервью «Спорт день за днём».