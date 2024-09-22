Дзюба: «Меня вдохновляет то, что в меня поверили»

Центрфорвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался об игре в Российской премьер-лиге.
«Меня вдохновляет то, что в меня поверили. Для меня это всегда очень ценно. Спасибо команде за то, что стараются и так тепло приняли меня здесь. Болельщиков тоже хочется поблагодарить», - передает слова 36-летнего форварда Metaratings.ru.
В рамках девятого тура чемпионата России «Акрон» потерпел домашнее поражение от «Краснодара» со счетом 2:5. В прошедшей встрече 36-летний Дзюба отметился двумя результативными передачами. Нападающий перешел в «Акрон» на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона.
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