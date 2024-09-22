Дзюба: «Меня вдохновляет то, что в меня поверили»

«Меня вдохновляет то, что в меня поверили. Для меня это всегда очень ценно. Спасибо команде за то, что стараются и так тепло приняли меня здесь. Болельщиков тоже хочется поблагодарить», - передает слова 36-летнего форварда Metaratings.ru.