Сперцян прокомментировал разгром команды Дзюбы

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о гостевой победе над тольяттинским «Акроном» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги.
«Победили за счёт характера. Самое главное, что не было недонастроя, который мог бы быть в таком матче. Такие победы придают уверенности. Это важные очки, мы продолжаем идти вперёд», - передает слова футболиста телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что встреча завершилась победой краснодарского коллектива со счетом 5:2. В активе Сперцяна два забитых мяча.
После девяти туров подопечные Мурада Мусаева набрали 21 очко и занимают второе место в таблице РПЛ.
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