Ловчев оценил игру 36-летнего Дзюбы

«Хороший игрок Дзюба? Вот и что тогда спорить! Он может не забивать, но он отдаёт [голевые передачи]. Два гола отдал! Он учит молодых ребят в «Акроне» играть в футбол. Ладно, если бы он пешком ходил, но он два гола создал», - дал комментарий эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».