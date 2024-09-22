Ловчев оценил игру 36-летнего Дзюбы

Экс-футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о нападающем тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе.
«Хороший игрок Дзюба? Вот и что тогда спорить! Он может не забивать, но он отдаёт [голевые передачи]. Два гола отдал! Он учит молодых ребят в «Акроне» играть в футбол. Ладно, если бы он пешком ходил, но он два гола создал», - дал комментарий эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
В рамках девятого тура чемпионата России «Акрон» на своем поле встречался с «Краснодаром». Тольяттинская команда потерпела крупное поражение со счетом 2:5. Дзюба отметился голевой передачей.
Бан пользователя