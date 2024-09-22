Семак оценил игру Соболева в матче с «Факелом»

«Неплохо. Но могут играть лучше все абсолютно. Если говорить о Соболеве, то я говорил, что мы даём ему как можно больше игровой практики для того, чтобы он почувствовал игровой тонус, набрал ритм, которого ему не хватает», - цитирует специалиста пресс-служба «сине-бело-голубых».