Семак оценил игру Соболева в матче с «Факелом»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру нападающего Александра Соболева в поединке девятого тура Премьер-лиги с воронежским «Факелом».
«Неплохо. Но могут играть лучше все абсолютно. Если говорить о Соболеве, то я говорил, что мы даём ему как можно больше игровой практики для того, чтобы он почувствовал игровой тонус, набрал ритм, которого ему не хватает», - цитирует специалиста пресс-служба «сине-бело-голубых».
Матч прошел на «Газпром Арене» и завершился волевой победой хозяев со счетом 3:1. После этой встречи «Зенит» набрал 23 очка и занимает первое место в турнирной таблице.
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