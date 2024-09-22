Колыванов оценил игру Дзюбы против «Краснодара»

Российский специалист Игорь Колыванов поделился мнением об игре центрфорварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в поединке девятого тура РПЛ против «Краснодара». В активе 36-летнего футболиста голевая передача.
«В скорости он потерял, но есть стандарты, на которых он может побороться. Вот как он сегодня принял мяч: на паузе показал, что будет бить, и отдал голевую передачу. Здесь нужно только поаплодировать», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что поединок завершился крупным поражением «Акрона» со счетом 2:5. Дзюба перешел в тольяттинский клуб в летнее трансферное окно, подписав контракт до конца сезона.
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