Колыванов оценил игру Дзюбы против «Краснодара»

«В скорости он потерял, но есть стандарты, на которых он может побороться. Вот как он сегодня принял мяч: на паузе показал, что будет бить, и отдал голевую передачу. Здесь нужно только поаплодировать», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».