Семак объяснил, почему убрал Клаудиньо из старта «Зенита»

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему оставил бразильского полузащитника Клаудиньо в запасе на матч девятого тура против воронежского «Факела».

«Клаудиньо только вчера присоединился к команде, у него было микроповреждение. Поэтому мы понимали, что 90 минут ему сложно будет сыграть. Выпустили на 45, он молодец, хорошо сыграл», - приводит слова главного тренера «сине-бело-голубых» клубная пресс-служба.

Напомним, что поединок прошел на стадионе «Газпром Арена» и завершился победой «Зенита» со счетом 3:1. После этого матча петербургский клуб набрал 23 очка и лидирует в турнирной таблице РПЛ.