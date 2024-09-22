​Хубулов поблагодарил Дзюбу за голевой пас

Тольяттинский «Акрон» проиграл в очередном, девятом туре российского чемпионата, команда уступила «Краснодару» со счётом 2:5. Однако нападающий «Акрона» Артём Дзюба, присоединившийся к клубу уже в сентябре, отметился голевой передачей, которая стала для него уже третьей с начала своей карьеры в клубе. Его благодарит Владимир Хубулов - именно он забил с передачи Дзюбы.

- Дзюба говорит: "включаемся в бомбардирскую гонку, кто у нас там на первом месте?". Посмеялись, спасибо Артему, что опять отдал голевую, - цитирует слова Хубулова Rusfootball.info.

В следующем туре тольяттинский клуб сыграет в Ростове-на-Дону.