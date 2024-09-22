Деменко: «Дзюба стал рассудительнее»

Экс-футболист питерского «Зенита» Максим Деменко поделился своим мнением об успехах другого бывшего игрока питерского клуба, Артёма Дзюбы. Тот после подписания контракта с тольяттинским «Акроном» сделал уже три результативные передачи. Деменко считает это показателем большей рассудительности игрока, нежели прежде - сейчас он стремится сыграть на партнёра, если тот в более выгодной позиции.

- Есть моменты, которые раньше бы Артём взял на себя, но пройдёт время, он будет брать на себя. Сейчас он думает более рассудительно: «Зачем я буду рисковать, когда могут отдать в более удобную позицию?» - цитирует Деменко Vprognoze.ru.