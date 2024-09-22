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«Спартак» – «Динамо»: Возможные стартовые составы на московское дерби РПЛ

22 Сентября 2024 • 09:00 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 6 ч. 16 мин.

В девятом туре чемпионата России московские «Спартак» и «Динамо» сразятся на стадионе «красно-белых». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» угадывает стартовые составы команд на этот матч.

«Спартак»: Максименко (вр), Рябчук, Бабич, Литвинов, Абена, Умяров, Зобнин, Мангаш, Барко, Бонгогда, Угальде.

«Динамо»: Лунёв (вр), Скопинцев, Майсторович, Роберто Фернандес, Даса, Фомин, Карраскаль, Артур Гомес, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

У «Спартака» из-за травм отсутствуют защитник Никита Чернов и нападающий Виллиан Жозе, а у «Динамо» – полузащитник Луис Чавес и форвард Вячеслав Грулёв.

На рабочей неделе команды играли в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России. «Спартак» дома разгромил «Крылья Советов» (4:1), а московское «Динамо» выиграло в гостях у махачкалинского (2:2, пен. 5:3).

В восьмом туре чемпионата России в Махачкале гостил «Спартак», который сыграл там вничью 1:1. «Динамо» же встречалось дома с «Ахматом» и вырвало в концовке победу со счётом 4:2.

«Динамо» за восемь туров РПЛ набрало шестнадцать очков (пять побед, одна ничья, два поражения). У «Спартака» на один балл меньше (четыре победы, три ничьи и один проигрыш).

Матч «Спартак» – «Динамо» пройдёт сегодня, 22 сентября, в 16 часов 30 минут. Место проведения встречи – «Лукойл Арена». За ходом этой игры можно будет следить в прямой текстовой трансляции на LiveResult.Ru.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
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