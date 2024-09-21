«Глушенков очень сильно страдает лудоманией» — агент

Антон Смирнов, спортивный юрист и бывший агент вратаря «Динамо» Андрея Лунёва, рассказал о проблемах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«Говорят, что Глушенков очень сильно страдает лудоманией. Свечку не держал, утверждать ничего не хочу, но говорят, что страдает так, что делает неимоверные вещи», — написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Агент отметил, что в футбольном сообществе очень сложно оставить такие вещи в тайне, поэтому Глушенкову стоит быть аккуратнее, чтобы Россия не потеряла талантливого игрока.

В нынешнем сезоне 25-летний Глушенков провел восемь матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал один ассист.