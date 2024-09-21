Рахимов: «В первом тайме, наверное, никто не верил, что мы можем взять очки»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Во втором туре подряд по ходу матча меняете центрального защитника, что довольно редко в футболе. И оба раза это Рустамджан Ашурматов. Вопросов два. С чем связан такой, как кажется, его регресс? Почему он продолжает выходить в стартовом составе, если в прошлом туре вы им были, как кажется, недовольны?

- Давайте скажем так, что, конечно же, он не совсем удачно играет в этих матчах. Очень много брака в простых ситуациях, очень поздно читает ситуации. Мы об этом говорим. В любом случае мы доверяем ему и пытаемся вернуть его в игру, дать ему еще уверенности. Но, к сожалению, эти ошибки участились. Мы увидели по второму тайму, это продолжилось. Поэтому пришлось его менять.

- Можно сказать, что эта ничья прерывает неудачную серию «Рубина»? Три матча не удавалось вообще набирать очки. Сейчас будет моральный подъем?

- Еще раз, я в раздевалке сказал ребятам, что такие матчи разворачиваются тогда, когда проявляется характер, когда проявляется желание, когда бьются. Конечно же, в этих случаях ситуация всегда может развернуться. Нельзя забывать об этом, нужно взять за основу. Поблагодарил я команду за второй тайм, не за первый тайм. Результат - это очко очень важное, потому что в той ситуации, в которой мы находились в первом тайме, наверное, никто не верил, что мы можем взять очки. Поэтому за это команде благодарен. Когда прерывается серия из поражений, ты набираешь очки и забиваешь гол, имеешь еще какие-то моменты, особенно во втором тайме, наверное, это позитивный момент. Но в любом случае мы найдем достаточно много негатива, потому что нужно анализировать негативные моменты, чтобы улучшать свою игру.