Николич рассказал, над чем нужно работать ЦСКА

Наставник московского ЦСКА Марко Николич высказался о результатах команды в последних матчах.

В восьмом туре чемпионата России ЦСКА не смог переиграть на выезде казанский «Рубин». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Николич признался, что всегда следит за таблицей, но все же нужно двигаться от матча к матчу.

«К сожалению, если взять две-три последние игры, по тому, что происходило на поле, мы полностью переиграли наших соперников, а очков не хватило. Над этим надо работать», — приводит слова Николича Metaratings.

На данный момент ЦСКА идет на шестой позиции в РПЛ, набрав 14 очков в девяти встречах.