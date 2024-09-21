Рахимов: «В перерыве команде сказал в раздевалке, что так в футбол играть не нужно»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Насколько остались довольны результатом? Учитывая, что первый тайм «Рубин» провел точно не самым лучшим образом?

- Точно очень плохо. Я и в раздевалке сказал ребятам, что то, что мы делали в первом тайме, это безобразно. Но проблема заключалась в том, что защитники не могли начать атаку первым пасом. Мы достаточно много мячей терял и разворачивались к своим воротам. Зацепиться за этот мяч не могли, реакция на эти эпизоды была очень неудачной. К сожалению, мы не контролировали игру в стенку и передачи между линиями. Отсюда я в перерыве команде сказал в раздевалке, что так в футбол играть не нужно. Нам пришлось перестроить схему. Вада, который не занимал позицию при нашей атаке между линиями, он все время уходил назад и возвращался. Нам пришлось поменять, чтобы закрыть середину, чтобы не было этих передач между линиями. Мы сыграли в три центральных и два нападающих.

Ребята молодцы, я думаю, они поменяли игру. Во втором тайме стали играть более надежно и быстрее вступали в единоборства и выигрывали достаточно много мячей. Но в некоторых эпизодах все равно в обороне нам не хватало, конечно же, исполнительского мастерства. Мы позволяли сопернику какие-то эпизоды. Надо сказать, что и у нас были моменты, когда могли забивать. Но я считаю, что по такой игре 1:1 - результат нормальный. Очко, которое вырвали в борьбе против хорошего соперника. Оно, конечно же, нам поможет.