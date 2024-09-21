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Николич: «У нас было очень много острых и опасных моментов»

21 Сентября 2024 • 22:39 Комментировать
Рубин
1:1
ЦСКА Москва

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Почему получились такие два настолько разных тайма? Все-таки «Рубин» переломил ход матча, который в первом тайме целиком и полностью складывался в пользу ЦСКА.

- Я не согласен с таким анализом. Надо быть аккуратным и никогда так оценки не делать сразу после игры. По-моему, у нас было очень много острых и опасных моментов. Может быть, меньше, чем в первом тайме. В первом тайме был полный контроль игры. Потом во втором тайме вы видели, что поле разбилось практически совсем. Пошли длинные передачи, борьба вверху, борьба за второй мяч. Из этого «Рубин» создавал свои… сказать моменты? Удары, я бы не сказал. Например, самый лучший момент был у Вани Облякова - один в один с вратарем по центру. У нас преимущество по всему, владению мячом, ударами, острыми моментами. Только  нет преимущества в конце игры в самом важном - это результате. 1:1, конечно, мы недовольны. Мы тяжело забиваем. Очень много ситуаций, подходов и моментов. Тоже обидно, что пропустили со стандарта. Тут мы были не очень хорошими, пропустив очередной гол со стандарта с начала сезона. Видимо, надо поработать над этим, над деталями, которые перед стандартами и во время стандартов. Конечно, это будет.

- Я правильно вас понял: то состояние поля, которое мы видим, больше подходило под ту игру, в которую играет «Рубин»?

- Мне кажется, оно не подходит никому, но у них там два высоких человека впереди, просто длинными передачами играли. У нас высокая оборона, отсюда борьба. Раз мы выиграли, раз они выиграли, потом второй мяч, и, мне кажется, это не тот футбол… Борьбы было очень много, надо сказать, с обеих сторон. Не надо жаловаться на это. Можно играть и в такой футбол. Я ничего по этому вопросу не говорю. Но у нас было очень много моментов, очень много подходов, очень много переходных ситуаций. Видно, что и команда чуть-чуть устала, не забывайте, это третья игра за семь дней. У «Рубина» было на день больше  на подготовку к игре. Когда такой плотный график, это делает разницу в конце игры. Ребятам тут ничего не надо сказать.

- Жемалетдинов забил сегодня первый мяч за ЦСКА. Можно ли сказать, что он уже целиком  и полностью освоился в команде и стал уже важным для этого ЦСКА игроком?

- Прибавил в форме, в последних трех матчах играет хорошо. Этого все ожидали, и я ожидал. Как и от Аббоса Файзуллаева, который тоже прибавляет в последних матчах. Рифат долго не играл из-за травмы. Все, кто знают футбол, знают, что не бывает так, чтобы сразу вышел на поле и показывал сумасшедший футбол. Если бы так было, возможно, никто бы не тренировался, и все бы только играли. Не удивлен, они оба качественные футболисты, и Аббос, и Рифат.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марко Николич

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