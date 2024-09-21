«Дзюба точно поможет «Акрону» — Сильянов

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов высказался о переходе своего бывшего одноклубника Артёма Дзюбы в «Акрон».

«Рад, что Дзюба наконец нашел себе команду. Думаю, это отличный переход для Артёма. Он точно поможет «Акрону» в этом сезоне», — заявил Сильянов Legalbet.

Напомним, 36-летний Дзюба заключил однолетний контракт с «Акроном» в последний день трансферного окна. На счету футболиста уже три выхода на поле в составе «Акрона» и три результативные передачи.

28 сентября «Акрон» встретится на выезде с «Ростовом» в рамках десятого тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 20:00 по мск.