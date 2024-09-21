Ринат Билялетдинов объяснил, чего не хватает ЦСКА

Известный тренер Ринат Билялетдинов высказался о проблемах московского ЦСКА в атаке.
«ЦСКА не хватает в атаке футболиста уровня Чалова. У него все-таки есть определенные качества, хорошее открывание», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».
Напомним, в летнее трансферное окно Чалов покинул ЦСКА и стал игроком греческого ПАОКа.
В настоящий момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков в девяти матчах.
28 сентября подопечные Марко Николича сыграют на своем поле с грозненским «Ахматом». Начало поединка запланировано на 14:00 по столичному времени.
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