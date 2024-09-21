Ринат Билялетдинов объяснил, чего не хватает ЦСКА

Известный тренер Ринат Билялетдинов высказался о проблемах московского ЦСКА в атаке.

«ЦСКА не хватает в атаке футболиста уровня Чалова. У него все-таки есть определенные качества, хорошее открывание», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

Напомним, в летнее трансферное окно Чалов покинул ЦСКА и стал игроком греческого ПАОКа.

В настоящий момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков в девяти матчах.

28 сентября подопечные Марко Николича сыграют на своем поле с грозненским «Ахматом». Начало поединка запланировано на 14:00 по столичному времени.