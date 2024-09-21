Ринат Билялетдинов считает ЦСКА и «Рубин» командами одного уровня

Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о ничейном результате в матче «Рубин» - ЦСКА.

Игра девятого тура чемпионата России завершилась со счетом 1:1.

По мнению специалиста, сейчас у команд одинаковый уровень. «Рубин» неплохо себя проявляет во всех матчах, но команде не хватает качественных футболистов.

— А учитывая то, что «армейцы» за последние несколько лет лишились качественных игроков, повторюсь, сегодня ЦСКА и «Рубин» — команды одного уровня», — заявил Билялетдинов «РБ Спорту».

В следующем туре Российской премьер-лиги «Рубин» сыграет на выезде с «Факелом», а ЦСКА примет у себя дома «Ахмат».