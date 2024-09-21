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И вашим, и нашим: Кто играл за ЦСКА или «Рубин», но помогал соперникам

21 Сентября 2024 • 21:30 Комментировать
Рубин
1:1
ЦСКА Москва
окончен

Казанский «Рубин» и московский ЦСКА поделили очки в очном матче. Хозяева «Ак Барс Арены» провалили первый тайм, но исправились во втором. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно оценило трёх игроков, принявших участие в этом матче.

Статистика матча: владение мячом – 42:58, удары по воротам – 12:20, в створ – 5:5, угловые – 3:3.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

 

Протокол игры  
Рубин1:1ЦСКА Москва
  15'Жемалетдинов Рифат (0:1)
(1:1) Тесленко Егор55'  
Ставер ЕвгенийРожков ИльяТесленко ЕгорАшурматов Рустам 58' (Нижегородов Константин ( 58') Грицаенко Алексей  24'Кабутов ДмитрийХоджа Велдин 71' (Иванов Олег ( 71') Иву УгочуквуВада Валентин 46' (Зотов Александр ( 46') Даку МирлиндЧуни Марвин
Запасные: Чумич НиколаЙочич БогданРахмоналиев УмаралиФамейе ДжоэльБезруков РусланШабанхаджай ДарданЛомовицкий АлександрНигматуллин АртурКорец Никита
Акинфеев ИгорьДивеев Игорь  61'Виллиан РошаМойзес РобертоКеллвен Дуглас 66' (Гайич Милан III ( 66') Кисляк МатвейОбляков ИванКруговой ДанилЖемалетдинов РифатМусаев Тамерлан 66' (Гуарирапа Сауль ( 66') Файзуллаев Аббосбек
Запасные: Шуманский АртемБоков ДанилаЛукин МатвейКойта СекуГлебов КириллБистрович КристиянТороп Владислав
21 сентября. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).
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ВИЛЛИАН РОША – 5,0. То, что выиграл девять из двенадцати верховых единоборств, хорошо для него и его команды. Но в моменте с пропущенным голом именно Роша не допрыгнул до мяча и позволил ему долететь до головы Тесленко. Да ещё и в первом тайме был эпизод, когда Виллиан предоставил мяч Даку, что могло привести к голу в ворота ЦСКА, хотя «Рубин» до перерыва играл плохо.

АББОСБЕК ФАЙЗУЛЛАЕВ – 7,0. Ему бы большую часть матча так вспахивать свой левый фланг, как в дебюте встречи. Поначалу Аббос угрожал воротам «Рубина» и прямо (бил по воротам), и косвенно (через прострелы). Голевой пас на счету именно Файзуллаева. Но стабильности ему по-прежнему не хватает.

ЕГОР ТЕСЛЕНКО – 6,5. Этот парень сыграл как в плюс, так и в минус для каждой из команд. В начале встречи Файзуллаев оставлял его не у дел на фланге, но постепенно дела в обороне у казанцев наладились. Тогда Тесленко переключился на атакующие стандарты, на одном из которых принёс чётко осязаемую пользу казанцам в виде забитого гола.

        Кирилл Иванцов

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