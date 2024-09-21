Абена: «Барко — большой игрок, звезда РПЛ»

Центральный защитник «Спартака» Миенти Абена высказался о своём одноклубнике Эсекьеле Барко.

«Барко — большой футболист, звезда «Спартака» и всей лиги. Эсекьель — важнейший игрок для команды. У него есть все: дриблинг, удар, передачи», — приводит слова Абены Legalbet.

Защитник считает, что Барко относится к числу уникальных футболистов, и он доказывает это каждую неделю.

В составе «Спартака» 25-летний Барко появился на поле в девяти матчах с учетом всех турниров, отметился тремя забитыми голами и оформил три ассиста.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Барко в 12 миллионов евро.