Жемалетдинов: «Не согласен, что мы не создали во втором тайме ни одного момента»

Лучший футболист встречи «Рубин» - ЦСКА Рифат Жемалетдинов для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Подведите итоги игры. Остались ли довольны ничейным результатом?

- Нет, конечно, не остались. Играли на победу, и обидно пропустить такой гол со стандарта.

- В первом тайме ЦСКА доминировал, по моментам так точно. Что случилось во второй половине? Потому что реальных моментов ЦСКА не создал ни одного.

- Я не согласен с вами, что мы не создали во втором тайме ни одного момента. Как вы смотрели игру? Были и подходы, и удары. Немного не повезло. «Рубин», да, прибавил. Видимо, в перерыве что-то сказал им тренер.

- Для вас насколько важен гол в ворота «Рубина»? Учитывая, что вы здесь довольно долго играли, но покинули команду тоже довольно давно.

- Первый гол за новую команду - всегда приятно. Надеюсь, в следующих играх также буду забивать и помогать команде.