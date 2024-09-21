Форвард «Спартака» Жозе приступил к тренировкам

Бразильский нападающий Виллиан Жозе вернулся к тренировочному процессу.

По информации Metaratings, 32-летний футболист занимается с ограничениями в преддверии столичного дерби с «Динамо». Уточняется, что решение об участии игрока в предстоящем матче еще не принято.

Напомним, Жозе пропустил последние три игры «Спартака» из-за травмы.

В составе «красно-белых» форвард появился на поле в шести матчах с учетом всех турниров и не смог записать на свой счет ни одного результативного балла.

Матч девятого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» состоится завтра, 22 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по мск.