Форвард «Спартака» Жозе приступил к тренировкам

Бразильский нападающий Виллиан Жозе вернулся к тренировочному процессу.
По информации Metaratings, 32-летний футболист занимается с ограничениями в преддверии столичного дерби с «Динамо». Уточняется, что решение об участии игрока в предстоящем матче еще не принято.
Напомним, Жозе пропустил последние три игры «Спартака» из-за травмы.
В составе «красно-белых» форвард появился на поле в шести матчах с учетом всех турниров и не смог записать на свой счет ни одного результативного балла.
Матч девятого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» состоится завтра, 22 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по мск.
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