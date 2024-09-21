Соболев: «Понятно, что я могу играть лучше»

Форвард «Зенита» Александр Соболев поделился комментарием о своей адаптации в новом клубе.

«Адаптация проходит хорошо. Понятно, что я могу и хочу играть лучше. Стараюсь как можно быстрее адаптироваться. Думаю, мне нужно забить гол, чтобы полностью быть в себе уверенным», — заявил Соболев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В составе «сине-бело-голубых» Соболев появился на поле в трех матчах во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

Следующий матч «Зенита» состоится 28 сентября. В этот день подопечные Сергея Семака встретятся на выезде с «Краснодаром». Начало игры девятого тура РПЛ запланировано на 19:30 по мск.