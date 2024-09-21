Тесленко вытесал «Рубину» ничью: ЦСКА не хватило гола Жемалетдинова для победы в Казани

«Рубин» и ЦСКА замыкали субботнюю программу девятого тура Премьер-лиги. До этого команды под руководством Рашида Рашимова ни разу не выигрывали у ЦСКА в рамках чемпионата России из двадцати двух попыток.

«Рубин» подходил к отчётному матчу с багажом из двух подряд поражений в чемпионате. Но если такой результат казанцев в гостях у «Спартака» поддавался логике, то проигрыш дома «Крыльям Советов» – нет. После этого «Рубин» уступил в гостях в Кубке «Зениту».

Если брать ЦСКА, то в двух предыдущих турах Премьер-лиги «армейская» команда победила «Химки» и потерпела поражение от «Зенита». Дальше у «красно-синих» была встреча с «Краснодаром» в Кубке, которую команда Марко Николича выиграла.

«Красно-синие» лихо начали матч в Казани. На четвёртой минуте Файзуллаев пробил с левого полуфланга – мяч проследовал выше цели. Вскоре Мусаев поспешил на рикошет от Ашурматова после передачи Облякова и не переиграл Ставера, а добивание Жемалетдинова оказалось заблокировано не бросившим играть Ашурматовым.

«Красно-синие» давили планомерно и вскрыли ворота «рубиновых» на исходе четверти часа игры. Файзуллаев на левом фланге отклеился от Тесленко и прострелил в центр штрафной, где оставшийся неприкрытым Жемалетдинов расстрелял ворота хозяев (0:1). Рифат забил в ворота своего бывшего клуба.

Правда, Роша вскоре мог подарить гол «Рубину». Потерял мяч Виллиан на своей половине поля в пользу Даку, однако подстраховал «армейцев» Мойзес. После тридцатой минуты Жемалетдинов в чужой штрафной получил пас от Кисляка и пробил, Ставер отразил, но на добавке Мусаев головой дослал мяч в сетку. 0:2?

Главный судья Кирилл Левников послушал видеоассистентов и по громкой связи объявил: «После просмотра решение изменено: «вне игры». Офсайд был обнаружен по ходу развития атаки на левом фланге у Мойзеса. А ведь второй гол в первом тайме, который был провален «Рубином», явно не помешал бы «армейцам» в контексте всей встречи.

В перерыве казанцы сделали кое-какие выводы, и характер игры изменился. Стало получаться у хозяев создавать моменты на стандартах. Кабутов подачей со штрафного нашёл Тесленко, чей удар в левый угол вытащил Акинфеев. Зато когда Кабутов навесил справа с углового, Тесленко послал мяч головой уже мимо чужого вратаря в сетку (1:1).

Ответили гости моментом Облякова, которому не хватило точности на протыкании после заброса от Файзуллаева. В оставшееся основное время была в основном скука. Удар Даку справа в ближний угол чуть взбодрил ситуацию, но парировал его Акинфеев. Из другой штрафной пробил головой Гуарирапа с подачи Мойзеса – чётко в руки Ставера.

Как раз в концовке произошло оживление – это «Рубин» попытался навалиться. Но безуспешно. ЦСКА не показал себя лидером, умеющим целенаправленно пережимать соперника, поднявшего голову по ходу матча. Четырнадцать очков набирают «армейцы». До «Зенита» – девять баллов. Опять ЦСКА занимается борьбой за третьи-пятые места.

Кирилл Иванцов