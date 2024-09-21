Дмитрий Комбаров: «Маслову и Мелёшину нужно играть»

Наставник «Спартака-2» Дмитрий Комбаров прокомментировал уход защитника Павла Маслова и форварда Павла Мелёшина в «Сочи».

Напомним, в летнее трансферное окно оба футболиста перебрались из «Спартака» в «Сочи» на правах аренды.

По мнению специалиста, Маслов и Мелёшин приняли правильное решение. Комбаров считает, что игроки обсудили ситуацию игрового времени с тренером.

— Им сейчас обязательно нужна стабильная игровая практика, им нужно играть, — приводит слова Комбарова Legalbet.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Деяна Станковича 15 набранных очков после восьми туров.