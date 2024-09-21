​Эксперты дали прогноз на исход матча «Спартак» – «Динамо»

В воскресенье, 22 сентября 2024 года, в центральном матче девятого тура чемпионата России по футболу сразятся «Спартак» Москва и «Динамо» Москва. Стартовый свисток раздастся в 16:30 по московскому времени.

По мнению экспертов букмекерских контор «Спартак» одержит победу в предстоящем матче с вероятностью в 47,8%, ничья возможна с вероятностью в 25,1%, а вот победа «Динамо» оценена в 27,1%.

Напомним, что после восьми туров «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице, имея 15 очков, а вот в копилке у «Динамо» – 16 баллов, и клуб подошёл к этому матчу на четвёртом месте.

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