«Я лучше Соболева» — Николсон

Форвард «Спартака» Шамар Николсон ответил на вопрос о сравнении своих игровых качеств с Александром Соболевым.

— Для меня я лучше. Для себя я всегда буду номером один, иначе нельзя. Нужно быть уверенным в себе, — заявил Николсон порталу «РБ Спорт».

Напомним, минувшим летом Соболев покинул «Спартак» и перебрался в «Зенит», а Николсон вернулся в столичный клуб после аренды в «Клермон».

В текущем сезоне Николсон принял участие в трех играх во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и стал автором одного забитого мяча.

На счету Соболева три игры в футболке «Зенита» и одна результативная передача.