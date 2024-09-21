Семак отметил, что лимит на легионеров мешал ему делать замены

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- Тяжелый очень матч для вашей команды. Первый тайм даже на фоне всего матча совсем тяжелый. Почему так тяжело давалась доставка мяча вперед в штрафную соперника в первые 45 минут матча?

- Я думаю, мы слишком медленно играли, потом много ошибались в простых ситуациях, в развитии атаки, не доводили мяч в финальную треть, а если и доводили, то, наверное, получали не в тех зонах и спиной к чужим воротам. Конечно, нужно было ускорить и убыстрить игру. Во втором тайме гораздо лучше стали играть, стали много вскрывать зоны за спинами крайних защитников. Передачи и моменты стали возникать. Заслуженно победили, а то, что тяжелая игра? Все тяжелые матчи, легко не будет никогда.

- Тройная сразу замена в перерыве. На что эти замены были направлены?

- Максимально на атаку. Естественно. Слава Караваев - игрок более оборонительного плана, а Мантуан - более атакующего плана. Чтобы сделать эту замену, нам пришлось, исходя из лимита, пришлось добавить игрока, который не является легионером, этот игрок был Алип. Поэтому что касается Педро, то тяжело. Как мы с вами до игры говорили, ему, наверное, не хватало свежести. Смотрелся неплохо, но у нас есть еще и Клаудиньо, человек, который может выйти и немного добавить в центре поля. А Вендела с его активностью мы подвинули немного выше, чтобы усилить давление на линию обороны «Факела».

- Соболев уже был с желтой карточкой. Не было желания его убрать на всякий случай?

- Думали об этом. Но нам нужно было менять очень многое, если менять Сашу, надо было выпускать игрока с российским паспортом на его позицию. Значит, нужно было схему менять. Из игроков, которых могли выпустить, Андрей Мостовой, который более вольготно себя чувствует на пространстве, а игра была практически весь матч, за исключением, может быть, периода, когда мы уже повели, в штрафной площади соперника, и пространства там было мало, чтобы реализовать ему свои сильные качества и скорость.