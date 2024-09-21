​Пономарёв: «Локомотив» и «Краснодар» всё время растут»

Известный отечественный специалист, ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв, назвал два клуба, которые, по его мнению, постоянно прогрессируют. Это московские «Локомотив» и «Краснодар», которые входят в первую тройку в турнирной таблице российского чемпионата Премьер-лиги. Пономарёв ничуть не удивлён таким раскладом.

- Меня не удивляет, что «Краснодар» и «Локомотив» занимают высокие места в турнирной таблице. Это хорошие команды. Москвичи прибавили в последнее время. У игроков есть скорость, техника и комбинация. «Краснодар» всегда был не подарком, - заявил Пономарёв в интервью Betonmobile.ru.

Напомним, что в текущие выходные проходят матчи девятого тура российского чемпионата.