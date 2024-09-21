Мантуан: «Во втором тайме прибавили в скорости и контроле, том, о чём нас попросил главный тренер»

Лучший футболист встречи «Зенит» - «Факел» Густаво Мантуан для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Самый приятный момент матча для вас давайте разберем. Голевая передача в моменте с первым голом, как это все выглядело с поля?

- Очень счастлив. Это не только моя заслуга, но и в целом заслуга всей команды. Мы очень здорово провели второй тайм. Благодаря классной игре всей команды мне удалось себя проявить. Рад, что смог принести пользу. Это то, ради чего я каждый раз выходу на поле.

- Что изменилось в игре команды во втором тайме с футбольной точки зрения? Потому что очень тяжелая первая половина, а во второй - сразу три мяча в ворота соперника.

- Я бы сказал, что вовлеченность в игру. Мы чуть-чуть медленно двигались в первом тайме. Во втором - прибавили в скорости и контроле. Это то, о чем нас попросил главный тренер в перерыве. Конечно же, мы понимали, что необходимо забивать и побеждать. Играли на своем стадионе при своих болельщиках. Поэтому добавили в скорости и контроле, самодисциплине, концентрации и смогли победить.

- Вы выходите на поле на не совсем привычной позиции. В матче с «Рубином» и сегодня вы фланговый защитник отчасти. Понятно, что любой футболист готов играть на любой позиции. Но насколько ваш функционал это меняет на поле, для вас это тяжелее или легче, чем играть в атаку все время?

- На самом деле опыт игры на всех этих позициях у меня уже был в Бразилии. Главный тренер прекрасно это знает. Да и вообще с момента прихода в «Зенит» я поиграл на самых разных участках поля. Штабу это известно. Меня используют там, где я нужен. Я счастлив приносить пользу, где бы меня не поставили. Здорово, что сегодня смог выйти на поле на эту позицию, куда меня определили. Смог хорошо себя проявить. Ради этого я тренируюсь и работаю. Буду продолжать.