«Зенит» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 11 матчей

В субботу, 21 сентября, «Зенит» одержал победу на своём поле над «Факелом».

Встреча девятого тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 3:1 в пользу коллектива из Санкт-Петербурга.

Данная победа позволила «Зениту» продлить успешную серию в рамках РПЛ до 11 матчей. Последний раз подопечные Сергея Семака проигрывали еще в мае в матче с ЦСКА (0:1).

На данный момент «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата России, имея в своей копилке 23 набранных очка. Отрыв от ближайшего преследователя составил два зачетных балла.

В следующем туре «Зенит» встретится в гостях с «Краснодаром».