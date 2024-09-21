Вендел оформил уже восьмой ассист в РПЛ

Бразильский полузащитник «Зенита» Маркус Вендел снова не ушёл с поля без результативного действия.

В матче девятого тура чемпионата России «Зенит» одержал победу над «Факелом» со счетом 3:1. Вендел записал в свой актив одну голевую передачу.

Для 27-летнего хавбека данный ассист стал уже восьмым в нынешнем розыгрыше РПЛ. По данному показателю Вендел с приличным отрывом находится на вершине рейтинга. У ближайшего преследователя, которым является полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, пять голевых передач.

В следующем туре РПЛ «Зениту» предстоит сыграть на выезде с «Краснодаром».