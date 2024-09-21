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Чемпион мог и проиграть: три футболиста «Зенита», из-за которых «Факел» был близок к сенсации

21 Сентября 2024 • 18:46 Комментировать
Зенит
3:1
Факел

Ставим оценки футболистам Сергея Семака

Открыли счёт и очень грамотно сдерживали атаку «Зенита» весь первый тайм. Чемпион вообще ничего не показывал впереди, а даже когда начал забивать, по сути реализовал все свои моменты. «Зенит» смог переломить Воронеж, но вряд ли смотрелся сильно лучше по игре.

Из-за кого же так получилось? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Зенит3:1Факел
  8'Марков Евгений (0:1)
(1:1) Кассьерра Матео52'  
(2:1) Гонду Лусиано67'  
(3:1) Ерохин Александр87'  
Латышонок ЕвгенийКараваев Вячеслав 46' (Мантуан Густаво ( 46') Нино IIIЭракович Страхинья 46' (Клаудиньо ( 46') Дуглас СантосБарриос ВильмарГонду Лусиано  83'Вендел МаркусСоболев Александр Сергеевич  43' 68' (Ерохин Александр ( 68') Педро дос Сантос 46' (Алип Нуралы ( 46') Кассьерра Матео 78' (Глушенков Максим ( 78')
Запасные: Васильев Дмитрий АлексеевичЧистяков ДмитрийГоршков ЮрийАртур Виктор ГимараесКержаков МихаилМостовой АндрейАдамов Денис
Беленов АлександрДзиов МаксЮрганов ИгорьБожин СергейБрахими Мохамед 65' (Мертенс Дилан ( 65') Альшин Ильнур  61' 65' (Калинин Игорь ( 65') Якимов Вячеслав  58'Щетинин МихаилИвлев Андрей 56' (Каштанов Алексей ( 56') Марков Евгений  45' 56' (Мастерной Владислав ( 56') Ильин Владимир 71' (Селе Табо ( 71')
Запасные: Гудиев ВиталийГиоргобиани НиколайБрызгалов СергейКвеквескири ИраклийСенхаджи Раян
21 сентября. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
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СТРАХИНЬЯ ЭРАКОВИЧ – 4,0. Сложно прям обвинять Эраковича, но именно он привёз пенальти на свои ворота и дал надежду «Факелу». Удар с близкой дистанции нашёл руку Страхиньи, и да, за это сейчас ставят 11-метровые удары.

Этот эпизод чуть-чуть подорвал уверенность Эраковича. Он вроде неплохо отработал остаток тайма: форвардов «Факела» двигал, два отбора совершил, но в перерыве всё равно был заменён.

ПЕДРО – 3,5. Вышел играть слева и растворился в тени Дугласа Сантоса. Все обостряющие передачи с фланга сделал как раз капитан «Зенита», а Педро своими перемещениями только мешал, какой-то хаос создавал.

Все четыре кросса Педро ушли в никуда, все три попытки дриблинга – неудачные. Проиграл половину единоборств из 12 эпизодов, ни разу не обострил и в перерыве был заменён.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 3,0. Соболев вышел в старте на матч Кубка России и казалось, что Семак завершит эксперимент с тремя форвардами. Но пока тренер доверяет Александру даже больше, чем нужно. И Соболев сегодня намекнул, что пора бы ему на скамейку запасных вернуться.

Ужасающе выглядел в единоборствах – проиграл 10 эпизодов из 13, дважды сфолил, получил жёлтую карточку. Мяч вообще не держался у форварда и даже скидки не получались. Замена напрашивалась гораздо раньше 68-й минуты.

Худший игрок матча у «Зенита»
Страхинья Эракович Педро Александр Соболев Другой, напишу в комментариях
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Факел

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