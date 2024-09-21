Чемпион мог и проиграть: три футболиста «Зенита», из-за которых «Факел» был близок к сенсации

Ставим оценки футболистам Сергея Семака

Открыли счёт и очень грамотно сдерживали атаку «Зенита» весь первый тайм. Чемпион вообще ничего не показывал впереди, а даже когда начал забивать, по сути реализовал все свои моменты. «Зенит» смог переломить Воронеж, но вряд ли смотрелся сильно лучше по игре.

Из-за кого же так получилось? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СТРАХИНЬЯ ЭРАКОВИЧ – 4,0. Сложно прям обвинять Эраковича, но именно он привёз пенальти на свои ворота и дал надежду «Факелу». Удар с близкой дистанции нашёл руку Страхиньи, и да, за это сейчас ставят 11-метровые удары.

Этот эпизод чуть-чуть подорвал уверенность Эраковича. Он вроде неплохо отработал остаток тайма: форвардов «Факела» двигал, два отбора совершил, но в перерыве всё равно был заменён.

ПЕДРО – 3,5. Вышел играть слева и растворился в тени Дугласа Сантоса. Все обостряющие передачи с фланга сделал как раз капитан «Зенита», а Педро своими перемещениями только мешал, какой-то хаос создавал.

Все четыре кросса Педро ушли в никуда, все три попытки дриблинга – неудачные. Проиграл половину единоборств из 12 эпизодов, ни разу не обострил и в перерыве был заменён.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 3,0. Соболев вышел в старте на матч Кубка России и казалось, что Семак завершит эксперимент с тремя форвардами. Но пока тренер доверяет Александру даже больше, чем нужно. И Соболев сегодня намекнул, что пора бы ему на скамейку запасных вернуться.

Ужасающе выглядел в единоборствах – проиграл 10 эпизодов из 13, дважды сфолил, получил жёлтую карточку. Мяч вообще не держался у форварда и даже скидки не получались. Замена напрашивалась гораздо раньше 68-й минуты.