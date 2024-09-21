Гонду забил во всех матчах РПЛ за «Зенит»

21 сентября «Зенит» на своём поле одержал победу над «Факелом» в матче девятого тура чемпионата России.

Встреча между командами завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

Автором одного из голов стал аргентинский форвард Лусиано Гонду, который отличился во всех играх Российской премьер-лиги после перехода в «Зенит».

Стоит сказать, что в трех матчах РПЛ 23-летний нападающий забил уже четыре мяча.

Следующий матч «Зенит» проведет 28 сентября в гостях против «Краснодара». Игра десятого тура чемпионата России должна будет стартовать в 19:30 по столичному времени.