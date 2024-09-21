Гонду опять забил победный гол, а «Зенит» переборол «Факел» и вернул себе лидерство

«Зенит» и «Факел» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч девятого тура РПЛ состоялся 21 сентября на стадионе «Газпром Арена».

Возвращать себе первую строчку в РПЛ «Зенит» вышел против «Факела». Последняя команда чемпионата пожаловала в гости в плачевном состоянии. Воронеж за последние шесть матчей забил всего два раза, выиграл всего раз. А тут противостояние с чемпионом, у которого теперь высочайшая конкуренция в нападении. Вот против «Факела» вышли снова великой тройкой: Гонду, Соболев, Кассьерра. И это при поддержке Педро, нельзя назвать сильно оборонительным и Вендела.

И этот перекос в атаку не позволил питерцам нормально настроить оборону на первых минутах. «Факел» начал куда увереннее, соорудил пару позиционных атак и заработал угловой, с которого принёс момент. Подача Ивлева нашла Маркова, и Евгений пробил в Павловича. Серб от мяча отворачивался, но арбитр всё равно заметил касание руки. Небольшая пауза, раздумья и на «точку» указывает Павел Кукуян.

Ровно с такой же паузой 11-метровый пробил Марков. Евгений пробил в нижний угол, а Латышонок остался стоять – 0:1. И дальше началось – «Факел» закрылся в своей штрафной площади, а «Зенит» стал «раскачивать лодку». Но получалось просто ужасно. Основа питерцев ничего не создала за первый тайм, даже пародию на опасный момент не придумали хозяев.

В перерыве Семак сделал тройную замену: вышли Алип, Мантуан и Клаудиньо. «Зенит» задвигался побыстрее. Но «Факел» всё равно оборонялся неплохо, тем обиднее гостям, что забили питерцы в первом же своё моменте. Ещё и помог Альшин, который кросс Дугласа Сантоса вынес точно на Вендела. Бразилец пробил по воротам, а получился классный пас на Кассьерру, которому осталось занести мяч в сетку с пары метров – 1:1.

И примерно в том же стиле отличился Гонду. Лусиано получил мяч от Клаудиньо, сместился к правому углу штрафной площади и пальнул в дальний. Небольшой рикошет помог мяч упаковаться в сетку – 2:1. Уже третий матч подряд Гонду забивает победный гол в РПЛ. Вот это трансфер. На двух мячах «Зенит» не остановился, за три минуты до конца основного времени Ерохин закрыл вопрос по нервной концовке.

В контратаку убежал «Зенит», Гонду прострелил справа, Вендел мяч принял и через паузу подключил Ерохина. Александр из вратарской площади вколотил под перекладину – 3:1. Заставил «Зенит» понервничать своих болельщиков, но в итоге всё решил. Три гола за тайм, волевая победа над «Факелом» и лидерство в РПЛ возвращено.