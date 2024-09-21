Глушенков впервые вышел на поле после перелома руки

Сегодня, 21 сентября, «Зенит» принимает на своём поле «Факел» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги.

На данный момент «Зенит» впереди со счетом 2:1. Авторами голов в составе петербургской команды стали Матео Кассьерра и Лусиано Гонду.

На 78-й минуте вместо Кассьерры на поле появился нападающий Максим Глушенков, пропустивший месяц из-за сломанной руки.

В нынешнем сезоне Глушенков сыграл в семи матчах во всех турнирах, забил девять мячей и стал автором одного ассиста.

Следить за ходом всех событий в матче «Зенит» - «Факел» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.