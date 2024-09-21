Выгнали с позором из «Спартака», теперь из «Гранады»: в чём проблема Абаскаля

21 сентября испанская «Гранада» объявила об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. 35-летний специалист провёл у руля команды всего шесть матчей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о будущем амбициозного испанца.

Результаты

Под руководством Абаскаля «Гранада» ни разу не смогла выиграть дома, но одержала одну победу на выезде. Эта победа осталась единственной, ведь в остальных пяти встречах клуб трижды сыграл вничью и потерпел два поражения. По итогам шести туров «Гранада» с шестью очками занимает 14-е место в турнирной таблице. Отрыв команды от зоны вылета составляет всего два балла.

«Гранада» при Абаскале:

«Гранада» – «Альбасете» — 1:2;

«Расинг Ферроль» – «Гранада» — 0:1;

«Гранада» – «Уэска» — 1:3;

«Гранада» – «Депортиво» — 1:1;

«Эльче» – «Гранада» — 2:2;

«Гранада» – «Малага» — 2:2;

Поведение Абаскаля

От речей об отличной игре его команды до жалоб на судей Абаскаль проделал большой путь в России, но в «Гранаде» для этого ему хватило всего несколько матчей. Сначала испанец заверял о большом потенциале своей команды и говорил, что «Гранада» полностью доминирует на поле, несмотря на результаты. Однако спустя время тренер начал выражать своё недовольство работой арбитров и обвинять в неудачах всех вокруг, кроме себя. Стоит сказать, что за почти два года работы в «Спартаке» Абаскаль всего один раз взял вину на себя за поражение, это случилось после поражения от «Сочи», после которого он был отправлен в отставку.

Причина провального старта «Гранады»

Причина здесь может быть только одна, имя ей — Гильермо. После прихода Абаскаля руководство «Гранады» сразу же подвезло ему ряд футболистов, неплохо усилив состав качественными исполнителями. Напомним, что ещё полгода назад «Гранада» играла в Ла Лиге, поэтому президент клуба рассчитывал на мгновенное возвращение в элиту усилиями Абаскаля, но очень быстро разочаровался в молодом тренере. Клуб сделал всё для Абаскаля, однако упрекнуть руководителей всё-таки можно, ведь прошло слишком мало времени. Тем не менее главной причиной увольнения называется не отсутствие результатов, а то, что в плане игры у команды не было видно никакого прогресса.

Будущее Абаскаля

Тренерская карьера амбициозного испанца пока не складывается. Дольше всех он работал главным тренером в московском «Спартаке», однако, судя по результатам и игры команды, сильно пересидел в клубе. В остальных взрослых командах Абаскаль не проработал и года, причём во многих местах у него возникали какие-то конфликты.

Как можно было заметить, у Абаскаля очень сильные агенты, иначе после провалов в Греции и Швейцарии он не получил бы назначение в «Спартак», а затем ещё и работу в Испании. Скорее всего, следующий клуб станет определяющим в карьере тренера, ведь если он снова провалится, то мало кто захочет видеть его в своём клубе. Никому не хочется приглашать конфликтного и специфичного специалиста, у которого нигде не получилось.

Наверное, работа в первых двух испанских лигах для него закрыта, поэтому сейчас агенты будут искать ему варианты в других странах.

Дмитрий Миляев