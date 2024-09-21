«Зенит» уже обыгрывает «Факел» после гола Гонду

В матче девятого тура Премьер-лиги против «Зенита» «Факел» продержался до середины второго тайма. Гол Евгения Маркова был единственным для 51-й минуты, когда отличился Матео Кассьерра, а на 67-й минуте отменно пробил еще один форвард, Лусиано Гонду. Зенитовец принял в правой части чужой штрафной площади заброс от Клаудиньо и ввернул кручёный мяч в дальний угол.

2:1 на табло, «Зенит» снова идет на чистом первом месте, а соперник - последний. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.