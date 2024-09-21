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Кисляк — в стартовом составе ЦСКА на матч с «Рубином»

21 Сентября 2024 • 17:54 Комментировать
Рубин
...
ЦСКА Москва
1 3.75 X 3.50 2 2.05
Через 0 ч. 19 мин.

В субботу, 21 сентября, ЦСКА проведёт выездной поединок против «Рубина» в рамках девятого тура чемпионата России.

Перед началом поединка пресс-служба «армейцев» поделилась информацией о составе команды на предстоящий матч.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев (вр), Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Кисляк, Файзуллаев, Мусаев.

Начало матча между «Рубином» и ЦСКА запланировано на 19:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в последнем очном матче команды сыграли со счетом 2:2.

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