Деменко уверенно назвал цель Дзюбы

Известный в прошлом футболист Максим Деменко высказался о выступлениях Артёма Дзюбы. Недавно опытный форвард перебрался в «Акрон» из Тольятти. С тех пор Дзюба провёл в Премьер-лиге два матча, в которых отметился тремя голевыми передачами на партнёров.

«Артём умеет верховые передачи отдать, сохранить и сбросить мяч. Он проявляет свои лучшие качества и помогает команде. Помог бы он «Краснодару»? Если бы Кордобы ушел, можно было бы об этом говорить. Но что точно, так это то, что Дзюба хочет побить все рекорды в российском футболе», - цитирует Деменко «РБ Спорт».

Стоит напомнить, что 36-летний Артём Дзюба приблизился к рекорду чемпионата России по системе «гол+пас». Чтобы установить новый рекорд, обойдя Дмитрия Лоськова, Дзюбе нужно ещё отметиться восемью результативными действиями в Российской премьер-лиге.

«Акрон» на текущий момент располагается на одиннадцатой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.